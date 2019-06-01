Эстафету огня II Европейских игр принимали Горки

ІІ Европейские игры все ближе. "Пламя мира" охватывает все больше городов Беларуси. Сегодня эстафету огня ІІ Европейских игр принимали Горки. В Летнем амфитеатре сельхозакадемии прошло торжественное зажжение факела от лампады. Первой, кто отправился в путь по самым красивым местам студенческого городка, стала мастер спорта по вольной борьбе, землячка жителей Горок - Юлия Белоусова.







Позже символ Игр побывал в ботаническом саду академии. Встречали его и на главной площади Горок. Завтра эстафету огня примет Славгород - туристическая жемчужина "Голубая криница". Быховский район - мемориал воинской славы "Лудчицкая высота". Пламя отправится и на крупнейшее водохранилище области - Чигиринское.