Эстафеты и масс-старты завершат биатлонную программу Всероссийской спартакиады сильнейших

Первой на дистанцию отправилась Ирина Лещенко, олимпийская чемпионка в эстафете. И Ира вновь показа чистую стрельбу. И лежа, и стоя. Снайперская точность! А вот у именинницы Анны Солы именно стрелковый компонент не заладился, причем со старта. Невысокие позиции сборной Беларуси следом старались исправить мужчины - Максим Воробей и Дмитрий Лазовский - кстати, выбор этого тандема объяснил перед гонкой главный тренер Олег Рыженков.



Итак, и Воробей и Лазовский погоды не испортили, но все же максимум, на что в этот эстафетный день могли рассчитывать белорусы, - 7-е место. Дмитрий на этой позиции и финишировал.



Уже известен квартет, который выступит в женской эстафетной гонке. Анна Сола, Ирина Лещенко, Дарья Кудаева и Динара Смольская. Нам ее участие подтвердил как главный тренер Олег Рыженков, так и сама олимпийская чемпионка. Таким образом, это будет первая эстафета для Смольской после возвращения в биатлон.



Будет еще несколько возможностей у нашей родной национальной сборной показать хороший результат. Самое главное, что это будет командная работа, ведь впереди у нас эстафетные гонки: и женская, и мужская. Все покажет телеканал "Беларусь 5", поэтому ни в коем случае не пропускайте.