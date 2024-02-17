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Эстафеты и масс-старты завершат биатлонную программу Всероссийской спартакиады сильнейших

Эстафеты и масс-старты завершат биатлонную программу Спартакиады сильнейших. Сегодня женский эстафетный квартет будет отстаивать честь Беларуси и сражаться за медали. При этом в составе нашей четверки (спустя долгое время) вновь вместе выступят лучшие биатлонистки современности - Анна Сола и Динара Смольская.

Андрей Козлов - о самых ключевых событиях соревновательного дня.

Спартакиада сильнейших для нашей команды продолжилась в пятницу смешанной эстафетой. И не сказать, что результат оказался таким, на который ребята рассчитывали.

Первой на дистанцию отправилась Ирина Лещенко, олимпийская чемпионка в эстафете. И Ира вновь показа чистую стрельбу. И лежа, и стоя. Снайперская точность! А вот у именинницы Анны Солы именно стрелковый компонент не заладился, причем со старта. Невысокие позиции сборной Беларуси следом старались исправить мужчины - Максим Воробей и Дмитрий Лазовский - кстати, выбор этого тандема объяснил перед гонкой главный тренер Олег Рыженков.

Итак, и Воробей и Лазовский погоды не испортили, но все же максимум, на что в этот эстафетный день могли рассчитывать белорусы, - 7-е место. Дмитрий на этой позиции и финишировал.

Уже известен квартет, который выступит в женской эстафетной гонке. Анна Сола, Ирина Лещенко, Дарья Кудаева и Динара Смольская. Нам ее участие подтвердил как главный тренер Олег Рыженков, так и сама олимпийская чемпионка. Таким образом, это будет первая эстафета для Смольской после возвращения в биатлон.

Будет еще несколько возможностей у нашей родной национальной сборной показать хороший результат. Самое главное, что это будет командная работа, ведь впереди у нас эстафетные гонки: и женская, и мужская. Все покажет телеканал "Беларусь 5", поэтому ни в коем случае не пропускайте.

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