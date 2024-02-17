3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Эстафеты и масс-старты завершат биатлонную программу Всероссийской спартакиады сильнейших
Эстафеты и масс-старты завершат биатлонную программу Спартакиады сильнейших. Сегодня женский эстафетный квартет будет отстаивать честь Беларуси и сражаться за медали. При этом в составе нашей четверки (спустя долгое время) вновь вместе выступят лучшие биатлонистки современности - Анна Сола и Динара Смольская.
Андрей Козлов - о самых ключевых событиях соревновательного дня.
Спартакиада сильнейших для нашей команды продолжилась в пятницу смешанной эстафетой. И не сказать, что результат оказался таким, на который ребята рассчитывали.
Первой на дистанцию отправилась Ирина Лещенко, олимпийская чемпионка в эстафете. И Ира вновь показа чистую стрельбу. И лежа, и стоя. Снайперская точность! А вот у именинницы Анны Солы именно стрелковый компонент не заладился, причем со старта. Невысокие позиции сборной Беларуси следом старались исправить мужчины - Максим Воробей и Дмитрий Лазовский - кстати, выбор этого тандема объяснил перед гонкой главный тренер Олег Рыженков.
Итак, и Воробей и Лазовский погоды не испортили, но все же максимум, на что в этот эстафетный день могли рассчитывать белорусы, - 7-е место. Дмитрий на этой позиции и финишировал.
Уже известен квартет, который выступит в женской эстафетной гонке. Анна Сола, Ирина Лещенко, Дарья Кудаева и Динара Смольская. Нам ее участие подтвердил как главный тренер Олег Рыженков, так и сама олимпийская чемпионка. Таким образом, это будет первая эстафета для Смольской после возвращения в биатлон.
Будет еще несколько возможностей у нашей родной национальной сборной показать хороший результат. Самое главное, что это будет командная работа, ведь впереди у нас эстафетные гонки: и женская, и мужская. Все покажет телеканал "Беларусь 5", поэтому ни в коем случае не пропускайте.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов