Эстония доигралась в политические бойкоты, лишившись права на проведение чемпионата Европы по стрельбе из пневматического оружия. Об этом сообщают местные СМИ.

В Таллине хотели запретить въезд атлетам из Беларуси и России, но в Европейской стрелковой конфедерации жестко осадили прибалтийских чиновников.

Поскольку чемпионат является квалификационным турниром к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе и Евроиграм-2027, организаторы обязаны обеспечить равные права для всех.

В итоге спортивный праздник у Таллина отобрали и перенесли в испанскую Гранаду, оставив Эстонию наедине со своими псевдопринципами и пустыми трибунами.