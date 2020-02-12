Этап "Формулы-1" в Шанхае отменен

Коронавирус победил "Формулу-1": этап "королевских гонок" в Шанхае в апреле не состоится. Директорат соревнований сегодня сделал официальное заявление. Организаторы ведут переговоры, чтобы попытаться перенести китайский Гран-при на конец года. Однако из-за напряженного календаря сложно найти "окно", которое устраивало бы всех. Из-за коронавируса в Поднебесной массово отменяют спортивные мероприятия. В частности, эпидемия оставила без чемпионата мира в закрытом помещении легкоатлетов.