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Этап Кубка IBU. Прямые трансляции на телеканале "Беларусь 5"

В Раубичах продолжаетсявосьмой, заключительный в сезоне, этап Кубка IBU. Сегодня в программе соревнований - спринты. К этой минуте завершилась гонка у женщин. Единственная представительница Беларуси Аделина Сабитова заняла 27-е место. У мужчин Максим Воробей допустил два промаха на огневом рубеже - это 11-я строчка в итоговом протоколе. Виктор Кривко 15-й.

Отметим, что этап Кубка IBU завершится завтра. В программе - гонки с масс-стартом. Прямые трансляции на телеканале "Беларусь 5".

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