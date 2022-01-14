Этап Кубка мира по биатлону продолжится женской эстафетой

Этап Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге продолжится сегодня женской эстафетой. В состав белорусской четверки вошли Ирина Лещенко, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина и Анна Сола. Всего же на дистанцию отправятся команды из 24 стран. Это будет предпоследняя проверка сил в данной дисциплине перед Олимпийскими играми в Пекине. Напомним, в Оберхофе нашим девушкам удалось выиграть серебро. Удастся ли повторить, а может, и превзойти этот успех, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5", которая начнется в 16:20.