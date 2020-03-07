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Этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место сегодня продолжится эстафетными гонками
Сначала на дистанции мы увидим девушек, а потом будем болеть за мужчин. "Беларусь 2" начнет прямой эфир в 15:50 с женской эстафеты. У нашей сборной будут сражаться за высокие места Анна Сола, сестры Елена и Ирина Кручинкины и Ирина Кривко. Затем будем следить за белорусским квартетом в составе Антона Смольского, Сергея Бочарникова, Никиты Лобастова и Романа Елетнова. "Беларусь 5" начнет эфир мужской эстафеты в 18:50.
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