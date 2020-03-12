Этап Кубка мира по биатлону в Контиолахти стартует мужским спринтом

Мужской спринтерской гонкой в финском Контиолахти сегодня стартует предпоследний в сезоне этап Кубка мира по биатлону. Сборную Беларуси на 10-километровой дистанции представят Роман Елетнов, Антон Смольский, Сергей Бочарников и Максим Воробей. Всего же в старт-листе 104 фамилии. Отметим, организаторы решили не ограничивать пропуск болельщиков на трибуны. Прямая трансляция гонки начнется на "Беларусь 5" в 17:20.



