Этап Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе продолжается сегодня двумя гонками преследования

В эти минуты на дистанции выступают женщины. У белорусок борются Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Ирина Кручинкина и Анна Сола. Прямую трансляцию ведет телеканал "Беларусь 5".

А в 17:00 будем болеть за наших мужчин. В пасьют по итогам спринта отобрались 4 представителя Беларуси. Раньше всех покорять лыжню и стрельбище Оберхофа отправится Владимир Чепелин, 16-м. Антон Смольский убежит спустя 10 мест, Роман Елетнов проведет гонку под 34-м стартовым номером, а Сергей Бочарников - под 47-м. Мужское преследование также в прямом эфире спортивного канала.