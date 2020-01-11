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Этап Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе. Прямое включение

Биатлон. Женская эстафета: прямая трансляция на "Беларусь 5"

4-й этап Кубка мира по биатлону в эти минуты продолжается в немецком Оберхофе. Первыми на лыжню вышли женщины. И вот уже пройдено два этапа эстафеты. Динара Алимбекова передала 12-ю позицию другой олимпийской чемпионке Ирине Кривко. Свою дистанцию лидер нашей команды завершала десятой, сейчас на лыжне Ирина Кручинкина, а на заключительным этапе выступит ее сестра Елена.

Белорусский квартет составят Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов и Никита Лобастов. Трансляция этой гонки стартует на

"Беларусь 5"

в

16:05.

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