Этап Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе. Прямое включение

4-й этап Кубка мира по биатлону в эти минуты продолжается в немецком Оберхофе. Первыми на лыжню вышли женщины. И вот уже пройдено два этапа эстафеты. Динара Алимбекова передала 12-ю позицию другой олимпийской чемпионке Ирине Кривко. Свою дистанцию лидер нашей команды завершала десятой, сейчас на лыжне Ирина Кручинкина, а на заключительным этапе выступит ее сестра Елена.