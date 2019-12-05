3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Этап Кубка мира по биатлону в Швеции. Сегодня пройдет женская индивидуальная гонка
На первом в сезоне этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде сегодня пройдет женская индивидуальная гонка. За награды на 15-километровой дистанции будут бороться 103 стреляющие лыжницы, в том числе 4 белоруски. Первой из наших под 28-м номером уйдет Ирина Кривко. После возьмут старт Елена и Ирина Кручинкины, а также Динара Алимбекова. Прямая трансляция гонки начнется на "Беларусь 5" в 18:10.
Президент
Все
Президент Беларуси высказался о демарше Дуды на климатическом саммите в Баку
Президент Беларуси дал комментарий о выходе из президентской гонки Чемодановой и Бобрикова
Лукашенко о женщине-Президенте: Пока в Беларуси есть женские президенты - пусть будут мужики
Снос старых сельхозобъектов - 14 ноября "На контроле Президента"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва