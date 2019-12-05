Этап Кубка мира по биатлону в Швеции. Сегодня пройдет женская индивидуальная гонка

На первом в сезоне этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде сегодня пройдет женская индивидуальная гонка. За награды на 15-километровой дистанции будут бороться 103 стреляющие лыжницы, в том числе 4 белоруски. Первой из наших под 28-м номером уйдет Ирина Кривко. После возьмут старт Елена и Ирина Кручинкины, а также Динара Алимбекова. Прямая трансляция гонки начнется на "Беларусь 5" в 18:10.