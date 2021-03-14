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Этап Кубка мира по биатлону завершится двумя эстафетами
14.03.2021
12:22
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
13.11.2024
07:13
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
12.11.2024
22:18
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
12.11.2024
15:10
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
12.11.2024
15:04
Политика
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Ольга Чемоданова покинула президентскую гонку Беларуси
12.11.2024
19:29
Почему Сергей Бобриков решил больше не участвовать в электоральной кампании по выборам Президента
12.11.2024
16:38
Прогресс Беларуси по достижению ЦУР сохраняется на высоком уровне
12.11.2024
13:46
На рассмотрении в Палате представителей находится 23 законопроекта
12.11.2024
13:34
Республика Беларусь официально теперь партнер БРИКС
11.11.2024
12:46
Общество
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НАН Беларуси и Объединенный институт ядерных исследований обсудили новые направления сотрудничества
Недавно
Украинский кризис используется Западом как инструмент политического давления - Рекеда
10 часов назад
Беларусь очень интересна для ключевых стран БРИКС - политолог
10 часов назад
"Мир на пути к катастрофе". Эксперты обсуждают COP29 в Баку
11 часов назад
Экономика
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Посол Турции в Беларуси: Мы можем развивать не только торговые связи, но и культурный обмен
1 час назад
14 ноября - Всемирный день качества
1 час назад
Потяжелеет ли налоговое бремя для физлиц и бизнеса в 2025 году, рассказал министр финансов
10 часов назад
Почему бюджет 2025 года в Беларуси снова дефицитный, разъяснил Селиверстов
12 часов назад
В Беларуси увеличили переработку сахарной свеклы до 40 тыс. тонн в сутки! С чем это связано?
15 часов назад
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Из-за сильных наводнений дороги в Сицилии превратились в реки
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1 час назад
Регионы
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Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
11.11.2024
18:36
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11.11.2024
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18:35
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