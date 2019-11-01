Этап Кубка мира по велоспорту на треке стартовал в Минске

Первые медали этапа Кубка мира по велоспорту на треке будут разыграны сегодня на минском велодроме. Станут известны обладатели наград в семи дисциплинах, четыре из которых входят в олимпийскую программу. Если в первой половине дня - квалификационные заезды, то во второй - борьба за медали.