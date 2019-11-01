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Этап Кубка мира по велоспорту на треке стартовал в Минске

Первые медали этапа Кубка мира по велоспорту на треке будут разыграны сегодня на минском велодроме. Станут известны обладатели наград в семи дисциплинах, четыре из которых входят в олимпийскую программу. Если в первой половине дня - квалификационные заезды, то во второй - борьба за медали.

Особое внимание белорусских болельщиков к женской гонке по очкам, в которой выступит и недавний призер чемпионата Европы Татьяна Шаракова, а также Инна Савенко. Выступят белорусы в мужской гонке по очкам и командном спринте, а также женском скретче. Сегодня в 16:45 начнется и торжественная церемония открытия. Напомним, "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет" будут вести прямые трансляции соревнований.

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