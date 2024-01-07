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Этап Кубка Содружества по биатлону в Раубичах завершился победой Анны Сола
В РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи" завершился 3-й этап розыгрыша Кубка Содружества по биатлону сезона-2023/24, пишет БЕЛТА.
Участие в международных соревнованиях принимают сильнейшие биатлонисты Беларуси и России. В воскресенье температура в "Раубичах" опустилась до минус 16 градусов, лучше всех с непростыми погодными условиями справилась наша Анна Сола. Белоруска допустила один промах на стартовом огневом рубеже, зато на двух следующих обошлась без ошибок и благодаря быстрому ходу по лыжне к заключительной стрельбе имела преимущество над соперницами более чем в минуту. Сола могла позволить себе два штрафных круга - этим количеством Анна и ограничилась.
С лишнего трехсотметрового отрезка белоруска вернулась на дистанцию с запасом в десять секунд, шедшая второй Тамара Дербушева на последней петле сократила отставание вдвое, но достать лидера не смогла. В итоге первая в текущем розыгрыше Кубка Содружества победа для Анны Солы после неудач в домашних спринте и гонке преследования. Тройку лучших замкнула Елизавета Каплина.
В топ-15 из наших биатлонисток попала также Дарья Кудаева, которая единственная прошла четыре огневых рубежа без единого промаха и финишировала тринадцатой. Елена Кулак и Аделина Сабитова замкнули итоговый протокол, заняв 23-е и 24-е места соответственно. Таким образом, на домашнем этапе Кубка Содружества представители белорусской команды завоевали четыре награды - и все золотые. Ранее три победы в мужских спринте, пасьюте и масс-старте одержал лидер общего зачета Антон Смольский. Четвертый и завершающий этап международного турнира пройдет в апреле в Мурманске.
Фото:БЕЛТА
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