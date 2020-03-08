3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Этапом в Красноярске текущий розыгрыш Кубка мира сегодня завершат наши фристайлисты
Удастся ли Павлу Дику сделать хет-трик? Этапом в Красноярске текущий розыгрыш Кубка мира сегодня завершат наши фристайлисты. Пока в активе молодого белоруса две бронзы - в Москве и Алматы. На финал, напомним, белорусская команда отправилась без своих лидеров. Из-за травм досрочно завершили сезон Александра Романовская и Анна Гуськова, только в начале года выступала Алла Цупер. Из-за проблем со здоровьем второй год подряд пропускает Станислав Гладченко. Зато шанс проявить себя на мировом уровне получили юниоры. Как и в Алматы, в Красноярске выступят Снежана и Игорь Дребенковы и Макар Митрофанов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП