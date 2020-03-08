Удастся ли Павлу Дику сделать хет-трик? Этапом в Красноярске текущий розыгрыш Кубка мира сегодня завершат наши фристайлисты. Пока в активе молодого белоруса две бронзы - в Москве и Алматы. На финал, напомним, белорусская команда отправилась без своих лидеров. Из-за травм досрочно завершили сезон Александра Романовская и Анна Гуськова, только в начале года выступала Алла Цупер. Из-за проблем со здоровьем второй год подряд пропускает Станислав Гладченко. Зато шанс проявить себя на мировом уровне получили юниоры. Как и в Алматы, в Красноярске выступят Снежана и Игорь Дребенковы и Макар Митрофанов.



