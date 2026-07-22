"Это дает преимущества" - Басков о назначении Брылина главкомом ХК "Динамо-Минск" и сборной Беларуси

Минскому хоккейному "Динамо" удалось не потерять костяк команды по итогам минувшего чемпионата КХЛ. Так, на контрактах остались 19 игроков. Сенатор Дмитрий Басков отметил сохранение вратарской бригады и линии обороны.

Заявлено, что точечные приобретения у "зубров" еще будут, поэтому беспокоиться о комплектовании дружины поклонникам хоккея не стоит.

Новый главный тренер команды Сергей Брылин прибудет в Беларусь до старта тренировочного кэмпа для ребят на односторонних соглашениях.

Брылин, который 17 июля был назначен на должность главного тренера динамовцев, также будет возглавлять сборную Беларуси.

"Действительно, он будет работать и с национальной сборной. Как показывает практика, эта модель себя оправдывает, доказала свою эффективность, поэтому я не вижу смысла ее менять, - прокомментировал зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Дмитрий Басков. - Это действительно сильная традиция нашего хоккея, которая дает важное преимущество: преемственность подходов, единая система требований и плавный переход игроков от клубной вертикали в национальную команду".

По словам Баскова, такой формат позволяет выстраивать долгосрочную систему развития и эффективно раскрывать потенциал белорусских хоккеистов.

Что касается игроков на двусторонних соглашениях либо на пробных контрактах со столичным "Динамо", то парни вот уже вторую неделю активно трудятся на "Минск-Арене".