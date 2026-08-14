"Это дискриминация" - Юрий Шевцов прокомментировал недопуск белорусских гандболистов на соревнования

Это чистой воды дискриминация - так олимпийский чемпион и главный тренер сборной Беларуси по гандболу Юрий Шевцов высказался об игнорировании Европейской федерацией гандбола решений Международного олимпийского комитета и Международной федерации гандбола о допуске нашей сборной на международные соревнования.

Юрий Шевцов, главный тренер сборной Беларуси по гандболу: "И Международный комитет нас допустил, и Олимпийский комитет. Есть проблема в Европе, ведь основная часть гандбола - это Европа. В Европе сильнейшие клубы, команды и сборные. Есть несколько стран, которые против того, чтобы мы участвовали. И Европа пока не дает разрешения, боясь, что эти страны не будут допущены. Я считаю, что налицо дискриминация. Почему они не могут пропустить (международные соревнования. - Прим. ред.), а мы можем? На данный момент ситуация такова, и Европа не знает, как решить эту проблему".

В эти дни сборная Беларуси проводит учебно-тренировочный сбор на базе Дома гандбола. Сбор завершится в воскресенье, 16 августа.