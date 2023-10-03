Это конфликт политиков, военных, но никак не спортсменов, тем более паралимпийцев - Шепель

Большинство стран уже понимает, что нужно разделять спорт и политику. Это конфликт политиков, военных, но никак не спортсменов, тем более паралимпийцев. То, что говорила Украина, это грязная политика. Самое главное, что многие страны уже в это не верят.

Олег Шепель, председатель Паралимпийского комитета Беларуси