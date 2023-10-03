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Это конфликт политиков, военных, но никак не спортсменов, тем более паралимпийцев - Шепель

Белорусские паралимпийцы имеют шансы побороться за попадание на Игры в Париже в традиционно медалеемких для белорусов видах спорта - плавании, легкой атлетике и фехтовании, а также гребле и пауэрлифтинге.

Напомним, по итогам Генассамблеи Международного паралимпийского комитета наши атлеты получили право выступать на крупных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Квалификационные старты на Паралимпиаду сейчас в разгаре.

Большинство стран уже понимает, что нужно разделять спорт и политику. Это конфликт политиков, военных, но никак не спортсменов, тем более паралимпийцев. То, что говорила Украина, это грязная политика. Самое главное, что многие страны уже в это не верят.
Олег Шепель, председатель Паралимпийского комитета Беларуси

Еще одно условие - рейтинг спортсмена. И здесь наши пловцы-паралимпийцы имеют неплохие позиции. Пловец Игорь Бокий возглавляет мировой список сразу в нескольких дисциплинах. Отличные результаты у Егора Щелканова, Максима Вашкевича и других спортсменов.

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