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"Эвертон" и "Ливерпуль" сыграли вничью
"Эвертон" играет в драматичную ничью на домашнем "Гудисон Парке" против "Ливерпуля" и сохраняет первое место в турнирной таблице. Мерсисайдское дерби вместило себя четыре мяча, счет - 2:2, удаление Лишарлисона за жестокий подкат, 100-й гол за "Ливерпуль" Мохаммеда Салаха и, наконец, очень спорное решение ВАР, после просмотра которого был отменен гол Хэндэрсона. В вечернем эфире "Беларусь 5" в 19:50 - не менее интригующее британское противостояние. "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы готовится принять "Арсенал" Микеля Артеты. Не пропустите.
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