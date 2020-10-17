"Эвертон" и "Ливерпуль" сыграли вничью

"Эвертон" играет в драматичную ничью на домашнем "Гудисон Парке" против "Ливерпуля" и сохраняет первое место в турнирной таблице. Мерсисайдское дерби вместило себя четыре мяча, счет - 2:2, удаление Лишарлисона за жестокий подкат, 100-й гол за "Ливерпуль" Мохаммеда Салаха и, наконец, очень спорное решение ВАР, после просмотра которого был отменен гол Хэндэрсона. В вечернем эфире "Беларусь 5" в 19:50 - не менее интригующее британское противостояние. "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы готовится принять "Арсенал" Микеля Артеты. Не пропустите.