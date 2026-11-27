Двукратный чемпион мира по велоспорту на треке в скрэтче, многолетний капитан белорусской команды Евгений Королек официально завершил свою спортивную карьеру.

В эксклюзивном интервью "Первому информационному" титулованный 30-летний велогонщик признался, что причиной этого взвешенного решения стали хронические травмы, преследовавшие долгое время.

Крайним стартом для Евгения стал чемпионат Беларуси на треке, который завершился победой Королька в мэдисоне.

Евгений Королек, двукратный чемпион мира по велоспорту на треке:

"Начал задумываться в мае этого года, когда хронические травмы уже застали меня врасплох. К августу еще готовился на наш чемпионат Беларуси, чтобы уйти чемпионом. В целом я полностью удовлетворен, я многое выиграл, мне не в чем себя упрекнуть, я полностью всегда отдавался на 100 % делу, боролся всегда на максимум, никаких уступок никому не было и ни о чем не жалеем".

За свою карьеру Королек не раз выигрывал чемпионаты страны как на треке, так и на шоссе. Кроме двух золотых наград на планетарных форумах, он дважды побеждал на этапах Кубка мира, в том числе и на минском треке, также он взял бронзу Европейских игр.

Фото: БЕЛТА