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Евгений Березкин продолжит карьеру в чемпионате Латвии

Между БАТЭ и "Лиепаей" подписан трансферный контракт, в соответствии с которым полузащитник борисовского клуба Евгений Березкин продолжит карьеру в элитном латвийском дивизионе, сообщает официальный сайт "желто-синих". "Лиепая" в 11 встречах, набрав 11 очков, занимает предпоследнее, 9-е, место в чемпионате. Напомним, возглавляет "Лиепаю" Дмитрий Молош.

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