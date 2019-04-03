Евгений Есаулов: Задача-минимум на юниорский ЧМ по хоккею - сохранение прописки в элитном дивизионе

Задача-минимум на юниорский чемпионат мира по хоккею - сохранение прописки в элитном дивизионе. Об этом сообщил главный тренер команды Евгений Есаулов. Сейчас в Раубичах тренируются 30 хоккеистов. Позже к сборной присоединятся еще 8 кандидатов - три защитника и пять нападающих.



Чемпионат мира в элите стартует 18 апреля. Поединки нашей группы А пройдут в шведском городе Умео. В один квинтет с белорусами попали канадцы, финны, чехи и швейцарцы.