Евгений Королек финишировал 6-м в общем зачете сочинской многодневной велогонки

Евгений Королек занял шестое место в общем зачете 67-й по счету сочинской многодневной гонки. Победителю Сергею Фирсанову по итогам пяти этапов наш спортсмен уступил 22 секунды. На последнем этапе белоруса догнали за 10 километров до финиша, и в итоге Королек финишировал в общей группе.