Евгений Королек: Ошибка в гонке на выбывание не позволила бороться за медали

Ошибка в гонке на выбывание не позволила бороться за медали в омниуме молодежного чемпионата Европы по велоспорту на треке. Так прокомментировал свой результат Евгений Королек. Напомним, в олимпийской дисциплине наш спортсмен занял пятое место.

Выступая в гонке на выбывание как в отдельной дисциплине, Евгений выиграл бронзу. Теперь Корольку предстоит подготовка к этапам Кубка мира, первый из которых пройдет в конце октября. Именно на этих стартах будут разыгрываться олимпийские очки.