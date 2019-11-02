Евгений Королек сражается за медали этапа Кубка мира по велоспорту

В эти минуты на велодроме "Минск-Арены" разгорается борьба в мужском скретче - гонке, которая проходит в рамках этапа Кубка мира по велоспорту на треке. Она особенно привлекает внимание всех белорусских болельщиков, поскольку в ней участвует лидер мужской сборной Евгений Королек, для которого эта дисциплина является коронной.



А на недавнем чемпионате Европы Евгений в скретче остановился в шаге от пьедестала. Виной тому стало падение во время гонки. И на старт домашнего этапа Кубка мира Королек выходил предельно мотивированным. В финал из квалификации белорусский велогонщик отобрался без особых проблем. Результат этой гонки вы узнаете в "Панораме". А в вечерней программе будем следить за выступлением белорусских велогонщиков в мужском омниуме и женском мэдисоне. Обе дисциплины являются олимпийскими. Прямая трансляция начнется на " Беларусь 5" в 17:20.



