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Евгений Королек выиграл 2-й этап сочинской веломногодневки

Евгений Королек выиграл второй этап традиционной 67-й сочинской веломногодневки, который представлял собой групповую гонку на 152 километра. Наш спортсмен финишировал со временем 3 часа 21 минута 50 секунд.

К слову, велогонщикам сегодня пришлось непросто - усложнял гонку ливень и температура в 3 градуса тепла. Всего в состязаниях принимают участие более ста велогонщиков из Беларуси и России. Финиширует веломногодневка в воскресенье.

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