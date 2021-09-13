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Евгений Королек выиграл общий зачет Кубка наций в омниуме

Евгений Королек - победитель общего зачета Кубка наций в омниуме. Напомним, эта дисциплина является олимпийской и включает в себя 4 вида трековых гонок. В сезоне прошло три этапа Кубка наций, белорусу удалось поучаствовать в двух. В первом в Гонконге Королек занял второе место и был победителем старта в Санкт-Петербурге. Заключительный этап в Кали, который прошел на минувших выходных, белорус пропускал. Но набранных баллов хватило, чтобы выиграть общий зачет.

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