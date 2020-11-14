Евгений Королек выиграл серебро чемпионата Европы по велоспорту на треке в Пловдиве

Второй результат белорус показал в омниуме. Этот вид программы является олимпийским, и в нем наши спортсмены завоевали лицензию на игры в Токио. Королек уверенно и стабильно прошел все виды велосипедного многоборья, что и гарантировало награду континентального форума. Для сборной Беларуси это вторая медаль нынешнего чемпионата Европы. В первый день турнира серебро в скретче выиграла Анна Трех.