Евгений Королек выиграл третий этап велогонки "Дружба народов Северного Кавказа"

После двух стартовых этапов в Чеченской Республике гонщики перебрались в Северную Осетию, где на третьем этапе преодолели 101 километр по улицам Владикавказа. Победу в гонке одержал белорус Евгений Королек, вторым финишную черту пересек еще один представитель нашей страны Роман Тишков. Кроме того, третье место среди юниоров сегодня занял наш Вадим Одинец.