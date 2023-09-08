3.72 BYN
Евгений Королек выиграл третий этап велогонки "Дружба народов Северного Кавказа"
В России продолжается 31-я многодневная велогонка "Дружба народов Северного Кавказа" с участием белорусских спортсменов, пишет БЕЛТА.
После двух стартовых этапов в Чеченской Республике гонщики перебрались в Северную Осетию, где на третьем этапе преодолели 101 километр по улицам Владикавказа. Победу в гонке одержал белорус Евгений Королек, вторым финишную черту пересек еще один представитель нашей страны Роман Тишков. Кроме того, третье место среди юниоров сегодня занял наш Вадим Одинец.
По итогам трех стартов в общем зачете многодневки, а также в очковой классификации лидирует Евгений Королек, на счету которого уже две победы на этапах. "Гороховую" майку лучшего горного гонщика продолжает носить белорус Сергей Шевченко, а зачет молодых гонщиков по-прежнему возглавляет наш Владислав Ярош.
Фото:pixabay.com