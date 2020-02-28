Евгений Королек выиграл золото чемпионата мира по велоспорту

Триумфальные новости пришли из Берлина. На чемпионате мира по велоспорту на треке наш Евгений Королек выиграл золото в своей коронной дисциплине - скретче. Став таким образом теперь уже двукратным чемпионом мира. Первое золото, напомним, в этом виде программы белорус взял два года назад. Скретч не входит в программу Олимпийских игр, но в планах нашего спортсмена побороться за попадание в Токио в других дисциплинах. Это заключительный в сезоне старт, где можно набрать очки в олимпийский рейтинг. Сегодня в Берлине будем болеть за Татьяну Шаракову, которая выйдет на старт в омниуме, и Романа Романова - он поборется за медали в гонке по очкам.