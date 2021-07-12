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Е. Королек выиграл золото на этапе Кубка наций по велоспорту

Громкая победная новость из Санкт-Петербурга, где состоялся заключительный в сезоне этап Кубка наций. Этот турнир пришел на смену Кубку мира. Евгений Королек выиграл золото в олимпийском виде программы - велосипедном многоборье. Гонка состоит из 4 видов: в первых трех наш спортсмен неизменно занимал 4 места, но сумел совершить настоящий прорыв по очкам в заключительном.

Эта победа позволила Евгению Корольку возглавить общий мировой зачет в велосипедном многоборье. Именно в этой дисциплине наш спортсмен поборется на Олимпиаде в Токио.

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