3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Евгений Королёк приносит сборной Беларуси 1-ую медаль чемпионата Европы по велоспорту на треке
Евгений Королёк приносит сборной Беларуси 1-ую медаль чемпионата Европы по велоспорту на треке среди спортсменов не старше 23-ех лет. Соревнования стартовали накануне в швейцарском Эгле. Белорус завоевал бронзу в гонке на выбывание. Однако это не единственная дисциплина, где Евгений будет бороться за медали. В субботу Королёк выйдет на старт Омниума - велосипедного многоборья, которое входит в олимпийскую программу.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Как реагировать на современные вызовы, обсудили на Международной военно-научной конференции
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей