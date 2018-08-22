Евгений Королёк приносит сборной Беларуси 1-ую медаль чемпионата Европы по велоспорту на треке среди спортсменов не старше 23-ех лет. Соревнования стартовали накануне в швейцарском Эгле. Белорус завоевал бронзу в гонке на выбывание. Однако это не единственная дисциплина, где Евгений будет бороться за медали. В субботу Королёк выйдет на старт Омниума - велосипедного многоборья, которое входит в олимпийскую программу.