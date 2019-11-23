ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Евгений Оксентюк и Виталий Пинчук отдают голевые передачи

Евгений Оксентюк оказался полезен своему "Флинту" в противостоянии с "Су-Сен-Мари Грейхаундс" в хоккейной лиге Онтарио. Белорусский форвард отдал голевую передачу, его команда была сильнее 4:3.

"Кингстон" обыгрывает "Садбери Вулфс" 5:3. Наш форвард Виталий Пинчук в составе победителей отметился также голевым пасом.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все