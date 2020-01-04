Евгений Оксентюк признан первой звездой матча

Шайба и две голевые передачи Евгения Оксентюка помогли его "Флинту" вырвать победу в овертайме над "Ошавой" 5:4 в очередном туре хоккейной лиги Онтарио. Более того, белорусский нападающий стал первой звездой матча. Результативная серия Оксентюка достигла 12 встреч. Его одноклубник - защитник Владислав Колячонок - вернулся в строй после травмы, но результативных баллов не набрал.



