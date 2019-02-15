Евгений Пузанов стал бронзовым призером юношеского олимпийского фестиваля в фигурном катании

Также в четвертый соревновательный день бронзовую награду белорусской команде принес Евгений Пузанов в фигурном катании. После короткой программы белорус занимал четвертое место, а успешное выступление в произвольной, где он стал вторым, позволило войти в тройку призеров. Золото у Ильи Яблокова из России, второй - эстонец Михаил Селевко. Соревнования завершатся сегодня, наши атлеты выступят в лыжных гонках, биатлоне и шорт-треке.