Евгений Цуркин не смог пробиться в финал чемпионата мира по водным видам спорта

В своем полуфинале на стометровке баттерфляем белорус финишировал с восьмым временем и не попал в восьмерку сильнейших по итогам двух полуфинальных заплывов. Итоговая - 14-ая позиция. Завтра Никита Цмыг выйдет на старт предварительных заплывов на дистанции 50 метров на спине, а Алина Змушко поборется за выход в полуфинал на 50 метрах брассом.



