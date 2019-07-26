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Евгений Цуркин не смог пробиться в финал чемпионата мира по водным видам спорта

В своем полуфинале на стометровке баттерфляем белорус финишировал с восьмым временем и не попал в восьмерку сильнейших по итогам двух полуфинальных заплывов. Итоговая - 14-ая позиция. Завтра Никита Цмыг выйдет на старт предварительных заплывов на дистанции 50 метров на спине, а Алина Змушко поборется за выход в полуфинал на 50 метрах брассом.

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