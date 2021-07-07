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Евро-2020: как болеют на стадионе "Динамо"
Матч Италии и Испании вызвал неподдельный интерес у белорусов к футболу. Это подтверждают кадры, которые сняли накануне полуфинального матча Евро-2020. Стадион "Динамо" облюбовали тысячи болельщиков. Фан-зона расположена прямо на поле. Любители футбола разместились на газоне, чтобы понаблюдать за матчем.
В порядке живой очереди пропустили около полутора тысяч человек, не считая тех, кто пришел с билетом. В приоритете те, у кого есть сертификат о вакцинации против коронавируса.
На финал Евро-2020, трансляция которого состоится 11 июля на стадионе "Динамо", лимит билетов для скачивания исчерпан. Пропускать будут опять-таки в порядке живой очереди.
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