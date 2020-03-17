Евро-2020 по футболу перенесли на 2021 год

Футбольные ассоциации Норвегии и России официально подтвердили перенос чемпионата Европы по футболу с лета этого года на будущее. Такое решение сегодня принято в рамках специальной видеоконференции УЕФА, в которой принимали участие заинтересованные европейские и международные футбольные организации, совещались на протяжении всего дня.



Ранее юбилейный чемпионат Европы планировали впервые провести в 12 странах с 12 июня по 12 июля 2020 года. Теперь планируемые даты - с 11 июня по 11 июля 2021.



