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Евроазиатский Кубок Дружбы продолжается в Гродно

В Гродно продолжается Евроазиатский Кубок Дружбы. 17 августа в международном хоккейном турнире начался второй тур. Хозяева льда - игроки "Немана" - после успешного старта встретятся с командой "Сокол" - представителем ВХЛ.

Накануне, 16 августа, россияне не оставили шансов "Номаду" из Казахстана, а это фармклуб "Барыса", выступающего в КХЛ, белорусы же были сильнее команды "Хумо" из Узбекистана.

Противостояние "Неман" - "Сокол" в вечернем эфире покажет "Беларусь 5", начало в 18:35, а матч "Хумо" - "Номад" начнется в 15:00 и также будет показан в прямом эфире спортивного телеканала.

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