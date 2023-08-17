Евроазиатский Кубок Дружбы продолжается в Гродно

В Гродно продолжается Евроазиатский Кубок Дружбы. 17 августа в международном хоккейном турнире начался второй тур. Хозяева льда - игроки "Немана" - после успешного старта встретятся с командой "Сокол" - представителем ВХЛ.

Накануне, 16 августа, россияне не оставили шансов "Номаду" из Казахстана, а это фармклуб "Барыса", выступающего в КХЛ, белорусы же были сильнее команды "Хумо" из Узбекистана.