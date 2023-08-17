3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Евроазиатский Кубок Дружбы продолжается в Гродно
В Гродно продолжается Евроазиатский Кубок Дружбы. 17 августа в международном хоккейном турнире начался второй тур. Хозяева льда - игроки "Немана" - после успешного старта встретятся с командой "Сокол" - представителем ВХЛ.
Накануне, 16 августа, россияне не оставили шансов "Номаду" из Казахстана, а это фармклуб "Барыса", выступающего в КХЛ, белорусы же были сильнее команды "Хумо" из Узбекистана.
Противостояние "Неман" - "Сокол" в вечернем эфире покажет "Беларусь 5", начало в 18:35, а матч "Хумо" - "Номад" начнется в 15:00 и также будет показан в прямом эфире спортивного телеканала.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Военно-патриотическому клубу "Стрела" исполнился год. Лучшим воспитанникам вручены грамоты
Вольфович: Беларусь демонстрирует инициативу к решению проблемы нелегальной миграции
Лишат ли Марин Ле Пен права участвовать в президентских выборах во Франции, рассказал Бояшов
Международную конференцию по миграции примет Минск. Изучили тематику форума
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября