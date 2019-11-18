Евробаскет-2021. Квалификация. Беларусь разгромила Великобританию

Женская сборная Беларуси по баскетболу не оставила шансов Великобритании в своем первом поединке в рамках отбора на чемпионат Европы 2021 года. Команда Натальи Трофимовой сильнее 90:59. Следующий поединок белоруски проведут лишь в следующем году - 12 ноября примем Польшу. В финальный турнир путевки получат победители групп и пять лучших команд среди занявших вторые места.



