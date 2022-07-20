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Еврокубки возвращаются в эфир Белтелерадиокомпании
Два телевизора или два гаджета завтра понадобятся любителям футбола. Телеканал "Беларусь 2" и канал "Беларусь 5 интернет" 21 июля в прямом эфире покажут первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между минским "Динамо" и израильским "Хапоэлем". Стартовый свисток в 20:30.
В 20:50 уже на "Беларусь 5" в режиме реального времени еврокубковый поединок "Гомеля" против греческого "Ариса". Заметим Белтелерадиокомпания приобрела права и на ответные встречи "Динамо" и Гомеля 28 июля.
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