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Еврокубки возвращаются в эфир Белтелерадиокомпании

Два телевизора или два гаджета завтра понадобятся любителям футбола. Телеканал "Беларусь 2" и канал "Беларусь 5 интернет" 21 июля в прямом эфире покажут первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между минским "Динамо" и израильским "Хапоэлем". Стартовый свисток в 20:30.

В 20:50 уже на "Беларусь 5" в режиме реального времени еврокубковый поединок "Гомеля" против греческого "Ариса". Заметим Белтелерадиокомпания приобрела права и на ответные встречи "Динамо" и Гомеля 28 июля.

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