Евролига по волейболу продолжается на "Чижовка-Арене"

Мужская волейбольная сборная, которая в этом году поедет на чемпионат Европы, сегодня в 14 часов закроет домашний групповой этап Евролиги против Португалии, "Беларусь 5" покажет встречу. Накануне уступила Турции 0:3. Напомним, успех в Евролиге дает возможность побороться за самый престижный турнир такого формата - Лигу наций.