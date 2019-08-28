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Европа и США опубликовали предварительные списки участников легкоатлетического матча
Созвездие чемпионов мира и олимпийских чемпионов: Европа и США опубликовали предварительные составы участников матчевой легкоатлетической встречи, которая пройдет 9-10 сентября в Минске. Как стало известно Агентству теленовостей, на стадионе "Динамо" выступят звезды легкой атлетики мировой величины, и это еще раз подчеркивает высокий статус и значимость этого противостояния.
Так, в составе команды США, например, на беговую дорожку выйдет шестикратная олимпийская чемпионка Эллисон Феликс, а также обладательница золота в Рио, барьеристка Брианна Макнил. В секторе по прыжкам в длину будет сражаться за общую победу олимпийская чемпионка и призер прошлых игр, а также семикратная чемпионка мира Бриттни Риз.
Не уступает по звездности и команда Европы. В Минск приедут действующий чемпион планеты в беге на 200 метров Рамиль Гулиев. Обладательница золота в Лондоне и Рио дискоболка Сандра Перкович. Олимпийская чемпионка Рио, прыгунья с шестом Екатерини Стефаниди и, конечно, Мария Ласицкене, которой практически нет равных в секторе для прыжков в высоту. Окончательные списки участников легкоатлетического матча Европа - США будут известны 1 сентября.
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