Европа и США опубликовали предварительные списки участников легкоатлетического матча

Созвездие чемпионов мира и олимпийских чемпионов: Европа и США опубликовали предварительные составы участников матчевой легкоатлетической встречи, которая пройдет 9-10 сентября в Минске. Как стало известно Агентству теленовостей, на стадионе "Динамо" выступят звезды легкой атлетики мировой величины, и это еще раз подчеркивает высокий статус и значимость этого противостояния.



Так, в составе команды США, например, на беговую дорожку выйдет шестикратная олимпийская чемпионка Эллисон Феликс, а также обладательница золота в Рио, барьеристка Брианна Макнил. В секторе по прыжкам в длину будет сражаться за общую победу олимпийская чемпионка и призер прошлых игр, а также семикратная чемпионка мира Бриттни Риз.



Не уступает по звездности и команда Европы. В Минск приедут действующий чемпион планеты в беге на 200 метров Рамиль Гулиев. Обладательница золота в Лондоне и Рио дискоболка Сандра Перкович. Олимпийская чемпионка Рио, прыгунья с шестом Екатерини Стефаниди и, конечно, Мария Ласицкене, которой практически нет равных в секторе для прыжков в высоту. Окончательные списки участников легкоатлетического матча Европа - США будут известны 1 сентября.