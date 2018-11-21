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Беларусь впервые примет чемпионат Европы по фигурному катанию

Не менее красочно и ярко белорусы проведут и первый месяц нового года. Январский чемпионат Европы по фигурному катанию соберет более ста сильнейших спортсменов Старого Света. Так, желание завершить карьеру именно в нашей столице раньше озвучил шестикратный чемпион Европы испанец Хавьер Фернандес. Ведущих российских фигуристок зрители смогут увидеть в женском одиночном катании. Хорошие шансы достойно представить Беларусь и у наших фигуристов.

Отметим, купить билеты на чемпионат Европы можно будет как пакетом, стоимость - от 100 до 250 рублей, так и на отдельные дни - от 5 до 50 рублей. Турнир пройдет с 21 по 27 января. Завершится чемпионат Европы гала-концертом.

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