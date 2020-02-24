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Ежик Спайки - талисман ЧМ-2021 по хоккею
Ежик Спайки- талисман чемпионата мира по хоккею 2021 года, который примут Беларусь и Латвия. Сегодня состоялась официальная презентация маскота. На звание главного символа предстоящего турнира претендовали более 100 работ от представителей обеих стран. Кстати, свои заявки присылали как профессиональные художники и студии дизайна, так и просто любители хоккея. Организаторами конкурса был учрежден приз зрительских симпатий. По итогам белорусского народного голосования победил майский жук по прозвищу Хрущ.
В Латвии приз зрительских симпатий достался работе латвийского дизайнера Яниса Бурмейстерса, предложившего образ Ежа. Специальное жюри, куда вошли спортсмены, певцы, селебрити и представители оргкомитета, провели свою оценку представленных работ. Обращали внимание на графическое исполнение, соответствие тематике, креативность идеи, совместимость персонажа с традициями и культурой стран. По итогам суммирования баллов конкурсной комиссии первое место завоевал Енот Гуляка. Вторым стал Еж, а третьим Енот Рими.
Еж - один из наиболее популярных персонажей в мифологии стран. Однако в визуальном исполнении всех представленных в конкурсе ежей не хватало динамики, энергичности и "хоккейности". Поэтому было решено доработать - скомпилировать образ Ежа и Енота Гуляки. Так и появился Ежик Спайки. Чемпионат мира, который пройдет с 7 по 23 мая 2021 года, примут столицы обеих стран.
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