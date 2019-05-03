Факелоносцы II Европейских игр. Александр Медведь

Кульминацией эстафеты "Пламя мира" станет зажжение чаши на стадионе "Динамо" в день открытия мультиспортивного форума. Огненный цветок папоротника в своих руках по Европе пронесут 450 факелоносцев. Среди них не только титулованные спортсмены, но известные деятели науки, культуры и искусства.



Агентство телевизионных новостей готовит серию роликов о факелоносцах II Европейских игр. И героем дебютного видео станет легенда, борец вольного стиля, трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь (видео).



