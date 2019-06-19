Факелоносцы II Европейских игр. Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева

Кульминацией эстафеты "Пламя мира" станет зажжение чаши на стадионе "Динамо" в день открытия спортивного форума. За время огненного марафона пылающий цветок папоротника в своих руках пронесут в общей сложности 450 факелоносцев.



И среди них титулованные спортсмены, известные деятели науки, культуры и искусства. Агентство телевизионных новостей подготовило ролики о факелоносцах II Европейских игр. И прямо сейчас серия о белорусской биатлонистке, четырехкратной олимпийской чемпионке Дарье Домрачевой.