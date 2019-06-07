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Факелоносцы. Николай Анелькин

Среди факелоносцев в Жлобине был и главный инженер металлургического завода Николай Анелькин. Его взгляд на участие в эстафете и моменты ожидания II Европейских игр.

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