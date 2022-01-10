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Фанаты Джоковича бунтуют в Мельбурне

Фанаты Джоковича пошли на бунт. Крики и летящие бутылки от болельщиков, несогласных с решением в отношении сербского теннисиста! Тот накануне прилетел в Мельбурн для участия в Australian Open, однако власти распорядились аннулировать его визу из-за отсутствия вакцинации.

У Джоковича медотвод от прививки.
Позже Новака арестовали - он подлежит депортации.


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