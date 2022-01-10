Фанаты Джоковича бунтуют в Мельбурне

Фанаты Джоковича пошли на бунт. Крики и летящие бутылки от болельщиков, несогласных с решением в отношении сербского теннисиста! Тот накануне прилетел в Мельбурн для участия в Australian Open, однако власти распорядились аннулировать его визу из-за отсутствия вакцинации.



У Джоковича медотвод от прививки.

Позже Новака арестовали - он подлежит депортации.