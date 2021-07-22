Фанаты футбольного клуба "Рома" празднуют 94-ю годовщину со дня основания

Рим окрасился в красно-желтые цвета. С раннего утра на улицах итальянской столицы ярко и неспокойно. Тысячи фанатов футбольной команды "Рома" празднуют 94-ю годовщину основания клуба и высказывают добрые слова напутствия накануне очередного товарищеского матча.



Толпы преданных поклонников жгли фаеры цветових команды. В них же расцвечен и знаменитый римский фонтан Треви. Власти Рима надеются, что день завершится мирно, без накала страстей.